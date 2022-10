Benevento, denunciato il bracconiere dei cardellini

I Carabinieri forestali di Benevento hanno denunciato un uomo di 65 anni sorpreso mentre era intento nella pratica vietata dell'uccellagione, la cattura indiscriminata di volatili - in particolare cardellini, una specie protetta - mediante una rete manovrata con un sistema di fili e corde e l'utilizzo di un uccellino (usato come richiamo visivo e sonoro per gli uccelli selvatici), legato per il petto e per le zampe con un filo che gli impediva di alzarsi in volo. I fatti si sono verificati in contrada «Olivola», nel Comune di Benevento.

I militari hanno recuperato anche una gabbia con diversi cardellini già catturati in questo modo e numerosi dispositivi di richiamo radio elettroacustici, che erano in funzione. L'uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura di Benevento per i reati di uccellagione, maltrattamento di animali e furto aggravato di avifauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato. Gli uccellini sono stati rilasciati sul posto.