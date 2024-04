L’incremento del valore di produzione registrato dai ricavi delle vendite dei terreni e delle prestazioni è stato pari a circa 1 milione e 600 mila euro sul 2022. Ed è una componente prevalente rispetto al dato assoluto: l’ente lo sottolinea come testimonianza della crescita dell’area industriale. Sono alcuni dei numeri emersi durante il Consiglio generale del Consorzio Asi Caserta di ieri mattina che si è concluso con l’approvazione all’unanimità del bilancio 2023. Soddisfatta Raffaela Pignetti, giunta al suo decimo anno da presidente. «È un bilancio che si chiude nuovamente in attivo e con un’ampia programmazione sia dal punto di vista finanziario che infrastrutturale. Sono orgogliosa dei risultati raggiunti per questo territorio grazie a una valida squadra che ha condiviso con me un percorso virtuoso, non con pochi sacrifici. Affinché nessuno dimentichi la realtà, voglio ricordare che il mio insediamento avveniva durante l’inchiesta Medea e un gruppo di uomini e donne di questo territorio hanno voluto creare discontinuità rispetto a quel sistema. In questo percorso è stato fondamentale il Protocollo sottoscritto con l’Anac, all’epoca presieduta dal dottor Raffaele Cantone, che ha creato uno spartiacque nitido con pratiche che avevano solo danneggiato la crescita e la reputazione della nostra provincia. Mi auguro vivamente che questo solco tracciato, insieme alle tante iniziative intraprese per lo sviluppo industriale, la legalità e la tutela dell’ambiente, possano rimanere i principi cardine per i prossimi anni».

APPROFONDIMENTI Movida a Caserta, doppio scontro sul piano multe “salate” Dopo le scritte naziste, i manifesti elettorali di Meloni e Tajani imbrattati con vernice rosa Truffe agli anziani, scattano gli arresti domiciliari

Pignetti si riferisce così anche agli interventi strategici per la riqualificazione delle infrastrutture e il riammodernamento dei servizi. Negli ultimi due anni sono stati effettuati o sono in via di conclusione lavori per oltre 11 milioni di euro che riguardano la videosorveglianza in quattro agglomerati industriali, la realizzazione di un nuovo asse viario e la bonifica della cosiddetta “strada delle batterie” nella zona San Marco Evangelista-Marcianise, e la messa in sicurezza di via della Stazione a Gricignano.

Ma il 2023 è stato anche l’anno in cui Asi Caserta ha portato a termine la seconda fase esecutiva del progetto “Mi riscatto per il futuro” in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto a Caserta nel mese di dicembre del 2019. Sono stati 99 i detenuti degli istituti penitenziari di Santa Maria Capua Vetere, Carinola e Aversa che hanno partecipato ai due cicli di formazione che si sono conclusi con l’avviamento delle attività lavorative di manutenzione del verde e delle sedi stradali delle aree di Aversa, Marcianise, Caserta-Ponteselice e Volturno Nord. E la settimana scorsa è arrivata la firma del nuovo protocollo che vedrà il progetto continuare per altri tre anni con un legame maggiore tra formazione ed esigenze delle aziende. Tra le novità di Asi Caserta c’è inoltre la preparazione di bandi per realizzare interventi per un totale di circa 7 milioni di euro. Ecco allora che, soprattutto con fondi consortili, utilizzando le quote di gestione e manutenzione, sarà realizzato un tratto della rete idrica e dell’impianto di pubblica illuminazione in via Edison a Caserta; saranno portati a compimento i lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale e le opere di regimentazione delle acque in via Pacinotti a San Nicola La Strada; la rete idrica e tratti di condotta fognante nell’agglomerato Aversa Nord saranno realizzati con un finanziamento regionale.