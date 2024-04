L'attesa è cominciata lunedì e non finirà prima di questa mattina. Alle dieci infatti, presso il commissariato di Torre del Greco, è prevista la riunione del Gos, chiamato a decidere le misure di sicurezza per il derby di domenica sera alle 20,45. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha già dato qualche indizio definendo la partita a rischio. Dunque non saranno settecento, ovvero tutto il settore ospiti, i biglietti a disposizione dei tifosi biancoverdi ma solo una parte. Quanti saranno precisamente lo si saprà soltanto dopo il vertice di stamattina al quale parteciperà anche Giuseppe Musto, responsabile della biglietteria dell'Us Avellino 1912, che ha voluto esserci proprio per poter ottenere quanti più tagliandi possibile.

L'obiettivo è almeno 450 con la prescrizione della tessera del tifoso, numero che potrebbe anche aumentare se fosse garantito da parte della società, l'arrivo dei supporter attraverso pulmini che dovrebbero essere parcheggiati presso il casello autostradale per poi essere accompagnati allo stadio con bus. Di certo non ci sarà nessuna chiusura, notizia sui quali sui social si è a lungo ed in modo del tutto inutile dibattuto. La prevendita dunque comincerà ad ora di pranzo, massimo nel primo pomeriggio sempre attraverso il circuito Edes, da valutare se sarà possibile acquistare anche i tagliandi on line. I rapporti tra le due tifoserie si sono inaspriti nello scorso campionato quando non mancarono momenti di tensione e qualche scontro.

Da un derby ad un altro: dallo stadio Liguori al Partenio Lombardi che ospiterà il Benevento, in occasione del posticipo della 36 esima giornata, lunedì 15 aprile alle 20,45.

Anche qui l'indicazione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive è stata chiara visto che ha inserito la sfida tra le gare a rischio dal punto di vista della gestione dell'ordine pubblico. Inevitabili le conseguenze con possibili restrizioni per i tifosi sanniti a differenza di quanto accaduto all'andata. Per i supporter irpini, infatti, l'acquisto dei tagliandi non venne nemmeno condizionato al possesso della Fidelity card. Al contrario, invece, per quelli della Strega potrebbe essere richiesta la tessera del tifoso per essere sugli spalti del Partenio Lombardi. La capienza del settore ospiti è limitata a 500 unità: per capire anche in questo caso i tempi della prevendita bisognerà aspettare il Gos che si terrà presso la Prefettura ad Avellino.

Quello che successe all'andata (finì uno a zero per i lupi grazie al gol d Chicco Patierno) è ancora sotto gli occhi di tutti: non appena arrivati sugli spalti del Vigorito gli ultras biancoverdi cominciarono a tirare in campo torce, fumogeni e decine di petardi, il cui scoppio fece saltare diversi sediolini. Ma non solo: sul terreno di gioco, al lancio delle bombe carta erano di passaggio i bambini ed i ragazzi del settore giovanile sanniti che, visibilmente impauriti, scapparono subito negli spogliatoi. Il tutto sotto gli occhi degli uomini della Procura Federale: dopo il loro dettagliato rapporto il Giudice Sportivo squalificò la Curva Sud per una giornata, proprio per la partita clou contro la Juve Stabia terminata due a due.

È chiaro dunque che alla luce di questi episodi e non solo, nel dicembre del 2016 ci furono scontri tra gruppi opposti nei pressi dell'impianto di Via Zoccolari per i quali arrivarono ben 13 daspo per i sanniti, rei di aver aggredito e danneggiato alcune auto di quelli biancoverdi, è facile ipotizzare che le misure di sicurezza all'esterno e all'interno dello stadio saranno molto rigide. Anche sui social il dibattito è già cominciato e gli sfottò pure, per ora però i toni sono moderati e corretti. Di certo il derby del Partenio Lombardi, in attesa della sfida di domenica a Torre e di quella al Vigorito con la Juve Stabia delle streghe, metterà in palio punti pesantissimi in ottica secondo posto.