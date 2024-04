Juve Stabia, al via la “guerra” dei gadget non ufficiali, il club corre ai ripari

Con l'ormai imminente promozione in serie B, in questi giorni sono circolate sul web, ma anche in esercizi commerciali, diversi gadget per la festa della Juve Stabia, con un utilizzo senza freni dei marchi ufficiali del club, o immagini dei calciatori.

La società corre ai ripari diffidando dall'uso di marchi registrati: «Si apprende, non senza stupore, della diffusione, in questi giorni, su profili social, su siti internet e in alcuni esercizi commerciali cittadini, di materiale di vario genere destinato alla vendita al pubblico e riproducente logo, marchio ed altri segni distintivi della S.S. Juve Stabia 1907 nonché raffiguranti il volto di propri atleti tesserati».

«La S.S. Juve Stabia 1907, nel rappresentare che il marchio ed il logo della società risultano essere regolarmente registrati e di essere unica titolare dei diritti di immagine dei propri giocatori, comunica di non aver autorizzato terzi soggetti all’utilizzo degli stessi.

Al contempo, diffida chiunque dal porre in essere attività di fabbricazione, pubblicizzazione e vendita di materiale riproducente, in tutto o anche solo in parte, il logo, il marchio ed altri segni distintivi della società così come il volto dei propri calciatori».

«Ogni illegittimo ed abusivo utilizzo degli stessi sarà perseguito dalla società con le azioni previste dalla normativa, nazionale ed internazionale, di tutela dei marchi, volte ad inibire la commercializzazione e la distribuzione non autorizzata di prodotti con marchio registrato, al ritiro della merce dal mercato e alla richiesta di risarcimento di tutti i danni, economici e all’immagine, arrecati. Si ricorda, infine, che l’unico Store autorizzato dalla S.S. Juve Stabia 1907 alla commercializzazione e alla vendita di materiale ufficiale della società è sito in Castellammare di Stabia al Corso Garibaldi n. 24».