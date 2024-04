Rotonda-Gelbison 0-1: decide la rete di Bubas

Per la Gelbison arriva la terza vittoria consecutiva cosa mai accaduta in questa stagione e i rossoblù cilentani con largo anticipo sulla conclusione del campionato dopo aver cambiato rotta al termine del girone d'andata possono brindare alla permanenza in serie D.

La squadra di Erra, dopo aver espugnato Bitonto si è ripetuta in terra lucana sul campo del Rotonda. Una vittoria di misura ma sicuramente meritata per Manzo e company, i quali hanno costruito il successo nella prima frazione quando quasi al tramonto del tempo Bubas, ha siglato la rete del vantaggio: corre il minuto 42 quando Ferrante effettua un cross Croce fa il velo e Bubas batte l'estremo Sakho per lo 0-1.

Nella ripresa la Gelbison gestisce il vantaggio e si porta a casa una importante vittoria che fa salire a quota 42 punti e domenica a Capaccio attende il Nardò che ha sepolto sotto 5 reti il Fasano.