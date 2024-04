Gabriel Garko e il coming out: «Mi ha cambiato la vita. Rosalinda Cannavò? Sono felice diventi mamma»

Gabriel Garko, protagonista insieme ad Anna Safroncik della nuova serie “Se potessi dirti addio” di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, è tornato sul piccolo schermo dopo sette anni di assenza. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Garko ha raccontato la serenità che è entrata nella sua vita dopo il coming out. «Ogni persona deve avere la libertà di fare quello che è meglio per sé», ha spiegato. L'attore, inoltre, ha commentato anche la gravidanza di Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco.

Le parole di Gabriel Garko

Garko si è nascosto per troppo tempo e la sua vita è cambiata davvero in positivo solamente dopo il coming out di qualche anno fa. Nella sua recente intervista a Chi, l'attore ha spiegato: «Non ho più paura di essere vero.

Ora sono sereno che è più che essere felice perché la felicità dura un attimo, la serenità è più a lungo termine. In questi anni sono maturato tantissimo, ho avuto più tempo per metabolizzare, per guardarmi dentro e, oggi, sono più sicuro di me, più centrato».

L'attore si è soffermato anche sul concetto di normalità: «È una cosa stupida: quello che per me è normale magari non lo è per te. Normalità deriva da norma, da regola, ma chi stabilisce quali siano le regole e che cosa sia giusto? Detto questo, ho scritto un libro (Il giardino del tiglio, ndr), in cui parlo di cose che tanta gente ignora, di cui preferisce non parlare e cioè il rifiuto della sessualità degli altri, ma penso che siamo arrivati a un punto in cui sarebbe ora di non demonizzare la diversità». Sul suo coming out, perciò, aggiunge: «Devo confessare che l'ho fatto per me stesso, non per gli altri. Ogni persona deve avere la libertà di fare quello che è meglio per sé. Se fai una cosa con l'idea di essere un modello per gli altri diventi esibizionista, se le fai per te è un sentimento puro».

L'augurio a Rosalinda Cannavò

Garko, poi, ha anche espresso la sua felicità per Rosalinda Cannavò che aspetta un bambino: «Le voglio molto bene e sono felice che diventi mamma», ha detto. I due attori sono stati una coppia per diverso tempo, salvo poi svelare al GfVip, che facevano coppia fissa solamente a scopo di visibilità. Tra loro c'è una profonda amicizia.