Sara Ricci: «La storia con Gabriel Garko era vero, è stata una delle relazioni migliori della mia vita»

Sara Ricci è stata intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, alla quale ha raccontato la sua esperienza all'interno della casa del Grande Fratello. L'attrice è stata una delle gieffine più "odiate" sui social per i suoi comportamenti da "diva", ad esempio, quando dichiarò che «le costumiste non sapessero fare il loro lavoro» per gli abiti che le sceglievano oppure quando disse che «aveva un'immagine da proteggere». Poi, durante la sua intervista, Sara ha anche raccontato del rapporto con la mamma e degli attacchi di Beatrice Luzzi.

L'intervista di Sara Ricci

Sara Ricci ha cominciato la sua intervista a Verissimo, dicendo: «Il Grande Fratello è stata un'esperienza incredibile. Il web mi ha dipinto come un'antipatica ma la realtà è che ho anche recitato molto. Mi sono davvero aperta dentro alla casa e ho raccontato questioni private legate anche a mia madre. Noi figli diventiamo genitori dei nostri genitori, a un certo punto. Mia mamma è stata una donna splendida ma mi è mancata un po’ la sua protezione perché da quando avevo 20 anni lei è stata un po’ stata assente perché ha sofferto di una grave depressione e da lei non ho avuto quel conforto che di solito si ha da una mamma. Non perché non lo volesse ma perché stava male ed era impegnata con se stessa». Beatrice Luzzi, durante un confessionale, attaccò Sara proprio perché dopo la morte della mamma, tornò subito al lavoro. L'attrice ha detto: «Anche se stimo Beatrice, mi sono dovuta difendere perché mi ha iniziato a provocare e ad attaccare senza sapere, mi disse: "Non ti ho trovato migliorata, eri e sei sempre arida". Lei ha ammesso di essere stata pesante però ha voluto provocarmi tirando fuori una questione molto vecchia: che io sono rientrata subito a lavoro dopo la morte di mia mamma ma mia madre era malata da tempo. Beatrice è abituata a giudicare moltissimo, si considera libera ma tanto libera non è perché una persona libera annulla il giudizio».

Sara Ricci e Gabriel Garko

Infine, Sara Ricci ha parlato della sua situazione sentimentale: «Adesso sono sola ma la storia più importante della mia vita è finita poco tempo fa: con il mio ex compagno sono stata insieme 15 anni ma ho avuto anche altre relazioni. La storia con Gabriel Garko era vera ed è durata un anno e mezzo ed è stata una delle relazioni migliori della mia vita, noi adesso siamo molto amici».