Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: vince (ma non convince) Gabriel Garko, malino il film di Rai 1. Bene Formigli e Del Debbio

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di giovedì 4 aprile 2024 ha offerto ai telespettatori film, sport e soprattutto attualità. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Da "Purché finisca bene - La fortuna di Laura" su Rai 1 a "Se potessi dirti addio" su Canale 5, passando per "Splendida Cornice" su Rai 3, vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

Elisabetta Gregoraci infuriata con Nathan Falco: «Sono tornata a casa e l'ho trovato così, non mi ha chiesto il permesso»

Canale 5, Garko vince ma non convince

È stato "Se potessi dirti addio" il programma più visto dagli italiani giovedì 4 aprile.

Con 3.158.000 spettatori e uno share del 17.7% la seconda puntata della fiction con Gabriel Garko ha vinto la serata, battendo Rai 1 e tutti gli altri canali. Numeri però non molto alti per Canale 5, che spera stasera di replicare e migliorarsi.

Rai 1, La fortuna di Laura (ma non del primo canale)

Niente da fare per Rai 1, che per il ciclo "Purché Finisca Bene" ha trasmesso la replica del film "La fortuna di Laura", conquistando 2.096.000 spettatori con l'11.6% di share. Numeri un po' bassini per il primo canale.

Rai 2, podio per L'uomo dei Ghiacci

Terzo posto per Rai 2, che con "L'uomo dei Ghiacci - The Ice Road" ha raggiunto 1.375.000 spettatori con il 7.4% di share. Un ottimo risultato per il film scelto dal secondo canale.

Gli altri canali

Quarto posto per Italia 1. Sono stati 1.118.000 gli spettatori (6.2% di share) sintonizzati per vedere "Kingsman: Secret Service". Seguono poi Rete 4, che con "Dritto e Rovescio" ha totalizzato un ascolto medio di 1.097.000 spettatori (7.4% di share), Rai 3, che con "Splendida Cornice" ne ha raggiunti 970.000 (pari al 5.7%) e La7, che ha conquistato 886.000 spettatori e il 6.2%. Chiudono la classifica canale Nove, che ha radunato 731.000 spettatori (4% di share), e TV8, che con il film "2012" ne ha raggiunti 357.000 (2.2% di share).