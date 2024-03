Miley Cyrus, triangolo amoroso fra madre, sorella e Dominic Purcell: l'attore stava con Noah, ma sposa Leticia

Triangolo amoroso nella famiglia Cyrus. Dopo aver sposato Leticia Finley, madre della nota cantautrice Miley Cyrus, l'attore di "Prison Break" Dominic Purcell è ora al centro del gossip per una presunta relazione con l'altra figlia della donna, Noah, avvenuta prima del matrimonio. Motivo per cui, secondo "People", la ragazza non rivolgerebbe più la parola alla madre.

La presunta relazione

Secondo quanto riportato dalla rivista "People", prima di sposarsi con Leticia Finley l'attore inglese Dominic Purcell avrebbe avuto una relazione con la figlia della donna, Noah Cyrus, sorella minore della cantante americana Miley.

L'indiscrezione, arrivata al giornale grazie ad una fonte sconosciuta, ha fatto in poco tempo il giro del web, diventando subito virale. Secondo quanto riportato da "People", Noah Cyrus e Dominic Purcell avrebbero avuto una relazione prima che l'attore sposasse la madre della ragazza, la 56enne Leticia Finley. Un fatto, questo, che starebbe alla base dell'allontanamento tra mamma e figlia. «Noah e Dominic si frequentavano in modo occasionale, a tratti. Hanno smesso di vedersi e poi è iniziato qualcosa con Tish», avrebbe rivelato la fonte al giornale. Motivo per cui Noah, 24 anni, si sarebbe sentita offesa, considerando che la madre era a conoscenza della sua frequentazione con l'uomo.

Le tensioni in famiglia

Il matrimonio di Leticia Finley con Dominic Purcell ha così aumentato le tensioni in casa Cyrus, già presenti dopo il divorzio tra Billy Ray Cyrus, padre di Noah e Miley, e la sua ex moglie. A beneficiarne, però, sarebbe stato il rapporto tra padre e figlia, avvicinatasi al papà proprio grazie al "triangolo amoroso" che l'ha vista protagonista. Non chiaro al momento da che parte sia Miley, sorella maggiore di Noah.