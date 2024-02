Scampia, centomila euro per i lavori allo stadio Landieri: «Fondamentale risposta al territorio»

Stadio Antonio Landieri, finalmente ci siamo. L'aspra polemica che da mesi vede contrapposti cittadini, associazioni civiche e società sportive che chiedevano a gran voce al Comune di Napoli lavori di efficientamento per l'impianto sportivo di Scampia giunge alle battute finali.

Nelle scorse ore, come ha annunciato l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, palazzo San Giacomo ha varato una delibera che prevede il prelievo di circa 100.000 euro dal Fondo di riserva per realizzare i lavori di ripristino dell'impianto termico e dell'illuminazione dello stadio. Da molti mesi, infatti, a causa del sottodimensionamento delle caldaie e dei continui guasti ai fari d'illuminazione - vecchi di quasi vent'anni, con dieci lampade spente su 24 - l'agibilità dell'impianto di via Hugo Pratt era messa in seria discussione.

Docce fredde e illuminazione ridotta al lumicino sono una triste costante per i circa 500 sportivi dell'ottava Municipalità - in massima parte ragazze e ragazzi - che si servono dello stadio intitolato alla giovanissima vittima della camorra ma, grazie all'ultimo stanziamento di fondi, nel giro di qualche settimana la situazione dovrebbe finalmente normalizzarsi.

Dopo l'approvazione della delibera da parte del Comune di Napoli, infatti, bisognerà attendere i necessari tempi tecnici per individuare la ditta - o le ditte - da incaricare per i lavori, ma la vicenda sembra essere arrivata finalmente ad una felice conclusione. «Si tratta di un impianto che è un fondamentale punto di riferimento per i tanti giovani residenti nel territorio municipale - il commento dell'assessore Ferrante - ai quali dobbiamo offrire un’alternativa alla strada insegnando loro il rispetto delle regole e il valore della disciplina e della sana competitività, dentro e fuori dal campo.

Siamo davvero felici di poterlo rimettere pienamente in funzione».

E ad esprimere ampia soddisfazione, ovviamente, anche l'ottava Municipalità guidata da Nicola Nardella che, negli scorsi mesi, insieme all'assessore municipale allo Sport Lucio Acciavatti aveva più volte fatto pressione sul Comune per ottenere i fondi necessari a lavori che non erano più rimandabili per eliminare i tanti disagi ai quali andavano quotidianamente incontro le società sportive del territorio.

«Lo stadio Antonio Landieri a Scampia è una struttura importantissima - dichiara il numero uno dell'ottavo parlamentino Nicola Nardella - attorno ad essa orbitano una quantità significativa di giovani. È del tutto evidente che eserciti una funzione di significativo rilievo in un territorio caratterizzato da processi di disgregazione sociale. Di fatto, molti giovani si appassionano alla pratica sportiva ed attraverso essa entrano in contatto con la cosiddetta etica dello sport. Irrobustiscono così il loro spirito e non finiscono nelle maglie dei poteri criminali. L’Amministrazione ha investito risorse per difendere questo luogo di aggregazione. Da prima abbiamo affrontato la questione dell’agibilità, c’era da mettere in sicurezza le vie di fuga. Poi abbiamo omologato il campo per consentire il regolare svolgimento delle attività. Purtroppo da ultimo abbiamo dovuto affrontare anche la questione dell’illuminazione e delle caldaie che non funzionavano. Per noi era intollerabile che i giovani del territorio dovessero fare delle docce fredde con danno alla salute. Così, sollecitati dalla cittadinanza che da queste parti è sempre decisamente vigile, abbiamo chiesto all’Assessore al Bilancio ed allo Sport di coadiuvarci in un accesso al Fondo di riserva. Alla fine il risultato è arrivato ed è stato un risultato di squadra che ha coinvolto tutti, Assessori comunali e municipali, Direttore, Ufficio Tecnico e Presidente di Commissione municipale. Mi sia consentito, oltre ai doverosi ringraziamenti al sindaco Manfredi e al consigliere Ciro Borriello, di sottolineare l’importanza del ruolo attivo che la società civile esercita in Municipalità».

E se il risultato sembra essere ormai acquisito il merito principale è da attribuire proprio a quella grossa fetta di cittadinanza attiva che, in un territorio come Scampia, è sempre pronta a far sentire la propria voce per rivendicare il diritto a non essere considerati cittadini di «serie B». Da mesi, anche attraverso il mezzo dei social, i cittadini facevano pressione sulle istituzioni per mettere fine ad una vicenda che rischiava di allontanare lo sport dallo stadio Landieri, un importantissimo faro di legalità in un territorio che non può permettersi di essere lasciato indietro.

«Era dal lontano ottobre 2023 - spiega l'attivista Nunzio Marigliano - che facevamo richiesta al Comune di Napoli per ottenere i fondi necessari al completamento dei lavori per lo stadio Landieri, una struttura che ha ben pochi eguali nel resto della città e che bisognava rimettere definitivamente in sesto. Oggi che il risultato è finalmente arrivato vogliamo ringraziare quegli stessi esponenti istituzionali che abbiamo criticato per tanto tempo e che finalmente rispondono con i fatti alle nostre rivendicazioni. Ora - continua l'attivista - è importante proseguire nel più breve tempo possibile per cominciare i lavori e dare a questo territorio una struttura sportiva d'eccellenza che potrà fare da ulteriore volano di sviluppo per Scampia e per tutta quest'area della città».

E le buone notizie per Scampia non finiscono qui. Pochissime ore fa, infatti, è arrivata una ennesima buona notizia per il territorio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito trenta onoreficenze al Merito della Repubblica a cittadine e cittadini che si sono distinti per impegno civile. Tra i premiati Antonio Piccolo e Carlo Sagliocco di Scampia, nominati Commendatori all'ordine del Merito della Repubblica Italiana «per aver offerto - si legge nelle motivazioni ufficiali - attraverso la fondazione di una Scuola Calcio, un posto dove i giovani di Scampia si possano ritrovare e promuovere iniziative sociali».