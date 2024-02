«La mia foto segnaletica dal carcere mi ha salvato la vita», la modella: ecco come ho guadagnato più di 20mila euro

Abbie Newman è una modella e influencer molto nota sui social specie su Instagram e sulla piattaforma per adulti Onlyfans. La 28enne inglese ha una storia davvero particolare alle spalle perché deve la sua fama grazie alla foto segnaletica che, qualche mese fa, le hanno scattato in carcere al momento dell'arresto.

Abbie ha dovuto scontare un periodo dietro alle sbarre per alcuni furti commessi e per spaccio di droga. Tuttavia, quando è uscita di prigione, ha scoperto che la sua immagine era stata divulgata sul web e che era piaciuta così tanto che più di 60.000 persone si erano abbonate al suo profilo Onlyfans a cui si era iscritta qualche tempo prima.

Abbie Newman ha rilasciato una recente intervista al Daily Mail al quale ha raccontato la sua storia: «Ho scoperto che la mia foto segnaletica era diventata virale quando sono uscita, prima non lo sapevo, nessuno me lo aveva detto. Quando sono tornata a casa ho visto che i miei social media avevano guadagnato migliaia di follower e venivo taggata ovunque con lo scatto della prigione. Forse è vero che non tutto il male viene per nuocere. Onlyfans mi ha salvato la vita. Ero davvero depressa subito prima dell'arresto e non effettuavo l'accesso a OnlyFans da mesi. Poi, di punto in bianco ho guadagnato più di 24mila sterline in una settimana e questo grazie ai clienti che si abbonavano al mio profilo OnlyFans. Stavo attraversando un moment davvero difficile perché, prima di entrare in carcere, ho avuto un aborto spontaneo e non ero più me stessa: facevo uso di droghe e psicofarmaci, ero un vero disastro. Onestamente, andare in prigione non mi ha aiutato solo finanziariamente ma mi ha anche salvato la vita in un certo senso. Ora, sono pulita da più di sei mesi».

Infine, Abbie Newman ha concluso dicendo: «Diventare famosa su Onlyfans mi ha aiutata, non solo a saldare i miei debiti e a vivere una vita più confortevole, ma anche a tornare in me stessa. Sono molto felice che sia successo tutto quanto.

La maggior parte delle persone non ha una seconda possibilità e io, probabilmente, sono alla decima possibilità che mi offre la vita e, questa volta, non voglio sgarrare».