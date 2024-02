«Multa di 1.000 euro dal padrone di casa perché non ho raccolto la ca**a del cane: hanno fatto il test del Dna per vedere a chi appartiene»

Quando si decide, dopo tanto pensare, di prendere un cane o un gatto, si dovrebbe essere consapevoli del fatto che non si tratta semplicemente di ricevere amore e compagnia, ma anche di assumersi la responsabilità di un altro essere vivente. Avere un animale domestico, quindi, vuol dire coccole, sintonia, divertimento, gioco ma anche acquistare il giusto cibo, occuparsi delle eventuali spese veterinarie, portarlo fuori quando ne ha bisogno e... raccogliere i bisogni che lascia in giro.

La decisione di prendere un animale, infatti, è personale e non è certo corretto far pesare le conseguenze sugli altri.

Nel caso di una ragazza, Sav, lasciare i bisogni del proprio cane in giro è stato un errore estremamente costoso: il proprietario di casa le ha fatto recapitare una serie di multe che, in totale, arrivano a 1.050 euro.

Come ha fatto a sapere che si trattava proprio dei bisogni del suo cane? Il test del Dna.

Una coppia di sposini, Sav e Zion, si da qualche mese trasferita in un nuovo appartamento e, come è logico in queste situazioni, ha firmato un contratto. Eppure, sembra che i due non abbiano prestato particolare attenzione alle regole del condomionio e alla multa in caso di trasgressione.

La donna racconta, infatti, di aver ricevuto una sorpresa, nella posta, che davvero non sa come gestire e trova profondamente ingiusta: «Vogliono che paghiamo 1.050 euro perché hanno trovato i bisogni del cane fuori, nell'erba». A quanto pare, quando si sono trasferiti hanno acconsentito a fornire il Dna del proprio animale domestico proprio per situazioni di questo tipo.

Nel caso di una prima violazione, la multa è di 250 euro, ma per la seconda passa a 350 e la terza 450. Se, poi, dovesse capitare nuovamente, l'animale deve essere mandato via. In proposito, Sav afferma: «Mi sembra assurdo! Non ho mai sentito di un posto in cui prendono i bisogni e fanno il test del Dna». Dopo aver ricevuto una lettera in cui le venivano notificate le tre violazioni, correlate dal test del Dna e dalle date del ritrovamento del crimine, i due sono stati informati della necessità di mandar via il cane.

Sav lamenta il fatto di essere stata minacciata, insieme al suo partner, per poter essere «cacciati dall'appartamento, mentre sono incinta di 30 settimane, due mesi prima del parto, a causa dei bisogni del cane». Quando ha affrontato il manager del condominio riguardo l'arrivo di tutte e tre le violazioni insieme, le è stato detto che hanno preferito attendere che tornasse dalle ferie.

Gli utenti che hanno commentato il video di Sav, pubblicato su TikTok, nono sono stati particolarmente comprensivi e, anzi, hanno fatto notare che la violazione da parte sua c'è stata: Sicuramente l'arrivo della lettera è assurdo, ma sei tu il problema. Avere un cane vuol dire pulire i loro bisogni», «Dovrebbero fare così in tutti i condomini. La gente deve imparare a lasciare pulito», «Non ho mai avuto un problema simile perché pulisco sempre i bisogni del mio cane, spero che questo possa aiutarti...»