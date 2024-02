Cat Janice, la malattia le lascia poche settimana di vita: dona i diritti della sua ultima canzone al figlio di 7 anni. «Il brano è virale, grazie a tutti»

Una tragica storia sta catturando l'attenzione dei social media, quella di Cat Janice, cantante pop 31enne di Washington D.C. colpita da una malattia terminale. Il suo brano Dance You Outta My Head è diventato virale su piattaforme come Instagram e TikTok, ma la sua origine è molto più profonda di una semplice tendenza online.

L'artista, ha deciso di registrare questa canzone come regalo per suo figlio di sette anni, donandogli tutti i diritti del brano, riporta il Washington Post. Il 19 gennaio, un giorno prima del suo compleanno, ha inciso il singolo. Il testo è un messaggio di speranza e spensieratezza, che invita a ballare fino a quando non si hanno più pensieri.

#songwriter ♬ Dance You Outta My Head - Cat Janice @cat.janice Thank you for loving me. Im praying a miracle makes me through this but I think im being called Home. My last joy would be if you pre saved my song “Dance You Outta My Head” in my bio and streamed it because all proceeds go straight to my 7 year old boy im leaving behind. Please please share this, I need to leave this with him. If there is anything you need to know, is that the only opinion of yourself is your opinion. Love yourself and be gentle with others. I hope to make it through this but if not, to all a good night. #cancer

«Grazie per avermi amata. Sto pregando che un miracolo mi faccia superare tutto questo, ma credo che mi stiano chiamando a Casa (in Paradiso, ndr). La mia ultima gioia sarebbe sapere che avete salvato la mia canzone Dance You Outta My Head nella mia bio per poi trasmetterla in streaming: tutti i proventi andranno direttamente al mio bambino di 7 anni che sto lasciando per sempre», sono le parole strazianti della cantente che accompagnano un suo video su TikTok. «Per favore, condividete questa canzone, ho bisogno di lasciarla a lui» ha continuato. «Amate voi stessi e siate gentile con gli altri. Spero di farcela, ma se così non fosse, a tutti una buona notte».

La canzone ha rapidamente guadagnato popolarità, scalando le classifiche di iTunes e diventando protagonista di oltre 34mila video su TikTok. Cat, in passato, ha già affrontato 17 cicli di chemioterapia, ma la malattia si è nuovamente ripresentata.

I medici, purtroppo, le hanno comunicato che non le restano molti mesi di vita.

Secondo David Zierler, proprietario della Handscript Records con sede a Las Vegas che ha lavorato con Janice, gli utenti «non stanno ascoltando solo quella canzone. La stanno seguendo. Stanno seguendo la sua storia».