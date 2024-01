Chiara Ferragni in montagna, Fedez solo (con il cane) a Milano: cosa succede in casa Ferragnez?

Lei in montagna con la mamma, i figli e la sorella Valentina. Lui nel suo nuovo mega attico di Milano solo come un cane. Anzi solo con il cane, diventato in questi giorni una star del web dopo gli attacchi del rapper a Myrta Merlino. Cosa sta succedendo in casa Ferragnez? Le voci di una crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sono sempre più insistenti: non appaiono più insieme sui social dal giorni e sembra che l'influencer sia furiosa con il marito a causa della reazione che lui ha avuto con i giornalisti dopo il caso del pandoro Balocco.

Fedez e il cane

Di certo lui non l'ha accompagnata nella sua fuga da Milano con la famiglia: lei appare sorridente accanto alla mamma e la sorella Valentina in montagna, tra gare in slittino e pranzi.

Lui è rimasto a Milano, dove ha pubblicato dei video in cui gioca con il suo cane Paloma. Nessun riferimento alle voci di una crisi tra i due, né al caso Pandoro. Sembra infatti che Fedez sia stato pesantemente redarguito (non solo dalla moglie ma anche dal team che sta cercando di risollevarne l'immagine) dopo i suoi attacchi alla stampa.

Gli attacchi a Myrta Merlino

In una storia pubblicata su Instagram, qualche giorno fa, il rapper infatti - recandosi in auto verso il suo nuovo super attico a Milano - aveva inquadrato i cronisti appostati commentando in maniera sarcastica: «Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente. Guardali. Mio Dio, le priorità dell'informazione italiana». Poi aveva attaccato anche Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, che avrebbe mandato dei giornalisti a seguire la vicenda. Mostrandosi in compagnia del suo cane, Fedez aveva detto: «Ormai Paloma è diventata una star perché Pomeriggio 5 da diversi giorni mette un giornalista piantonato davanti casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa. Myrta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma...».

Una grossa frizione nella coppia

A parlare di una "grossa frizione tra i due" è stata Selvaggia Lucarelli: «In questo momento pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti», ha scritto in una storia su Instagram la giornalista. «Questo avrebbe creato una frizione grossa tra i due. Che sia vero o no, se in questo momento non c'è una strategia condivisa (sono i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla tempesta».

Le crisi della coppia

Non è la prima volta che tra i Ferragnez non tira una buona aria. Il matrimonio vacillò anche durante lo scorso Sanremo quando lei era conduttrice sul palco e lui divenne protagonista per il suo bacio con Rosa Chemical in diretta tv. Ma ora che le cose sono diventate più serie e che, le questioni sul piatto della bilancia sono molto più importanti di un bacio tra due uomini in tv, riusciranno i due a uscirne indenni come coppia? I più pensano di no ma le vie dei Ferragnez sono infinite quindi tutto è possibile.