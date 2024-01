Chiara Ferragni, la stories sbagliata nel momento sbagliato? Cosa ha pubblicato sul suo negozio

Il ritorno sui social network di Chiara Ferragni dopo lo scandalo pandoro coincide con un tentativo di far tornare tutto esattamente come prima, tuttavia pare proprio che la regina delle influencer stia compiendo una serie di gaffe, tra le quali non manca una Instagram Stories sbagliata pubblicata nel momento sbagliato. Ma di cosa stiamo parlando nello specifico? Quale sarà stato il vero errore di Chiara Ferragni? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che ha combinato e ciò che le rimprovera il popolo del web.

