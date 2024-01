«Ho speso 6mila euro per togliere il doppio mento: l'intervento è stato un incubo e ora sembro Lord Farquaad di Shrek»

Un'influencer ha svelato in un video su TikTok il lato oscuro della chirurgia estetica dopo aver speso quasi 6mila euro per un intervento di liposuzione per eliminare il suo doppio mento. Robyn McManus, 28 anni di Dublino, ha vissuto un vero e proprio incubo quando ha sviluppato un ematoma, che ha causato un gonfiore incontrollato al viso.

La ragazza ha spiegato di aver subito bullismo per il suo doppio mento da adolescente e che questa insicurezza l'ha accompagnata anche da adulta. Nel gennaio 2023 ha quindi deciso di sottoporsi a un intervento di liposuzione al mento, spedendo quasi 6mila euro. L'operazione, però, non è andata come previsto e Robyn McManus ha raccontato di aver avuto gonfiori persistenti nonostante i tentativi di drenaggio linfatico.

La somiglianza con Lord Farquaad di Shrek

Dopo mesi di frustrazione, il secondo intervento è stato offerto gratuitamente dalla clinica. «Ho speso molti soldi in massaggi per cercare di ridurre il gonfiore, senza successo.

Stavo anche lavorando duramente per perdere peso, ma il mio mento non migliorava», ha raccontato.

Una settimana dopo il secondo intervento, Robyn si stava lavando i denti quando si è accorta che il suo viso stava ricominciando a gonfiarsi rapidamente ed è stata portata di corsa al pronto soccorso: «Mi hanno detto che si trattava di un'emorragia, nota come ematoma».

Dopo aver trattato l'ematoma, Robyn è stata dimessa dall'ospedale. «Sono tornata a casa con l'aspetto di Lord Farquaad di Shrek. Sono sconvolta».

Il lieto fine

Nonostante il trauma, alla fine, l'influencer ha ottenuto il risultato desiderato: «Sebbene questa procedura non sia stata semplice per me, sono comunque assolutamente felice del risultato e non riesco a credere alla forma del mio viso quando mi guardo allo specchio», ha detto emozionata.