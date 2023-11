Tumore scambiato per «Long Covid», 20 visite dal medico di base: così Jessica è morta in 5 mesi a soli 26 anni

Le hanno detto che stava male, molto male, solo per il «Long Covid» ma in realtà aveva un cancro. Così è morta Jessica, a soli 26 anni. Una storia terribile che arriva dalla Gran Bretagna. Un via-vai di visite, ospedali, diagnosi (tutte sbagliate), tra medici di base, esperti (o presunti tali). Pochi mesi dopo, il dramma. I genitori della ragazza hanno raccontato (e denunciato) tutto. Ecco cosa è successo, dalla diagnosi di tumore alle cure tardive.

Cancro scambiato per Long Covid, morta a 26 anni

La notte di domenica 1 novembre 2020, Andrea Brady si è seduta sul divano, era presa dal panico. Per settimane, la paura aveva attanagliato la sua (fino a quel momento) felice vita familiare. Il marito di Andrea, Simon, entrò nella stanza. Vedendo il suo viso, le chiese cosa c'era che non andava. «Penso che Jessie abbia il cancro». Per cinque mesi, la figlia dei Brady, Jessica, si era ammalata progressivamente. Con il passare delle settimane, la loro ragazza brillante e ambiziosa, che era sempre stata in buona salute (in 26 anni ma nulla di sospetto) stava diventando irriconoscibile.

I sintomi di Jessica erano diversi: si andava da dolori di stomaco a persistente «gocciolamento nasale» e una tosse così forte da farla vomitare.

Al telefono, il medico di famiglia le disse che aveva un'infezione alle vie urinarie e le consigliò degli antibiotici: il primo di cinque cicli inutili che le sarebbero stati prescritti nei successivi cinque mesi. Anche allora Andrea ricorda una “sensazione di fastidio” allo stomaco. «Ho detto, come fanno a sapere che si tratta di un’infezione urinaria? Hai portato un campione in sala operatoria? No, e non era stata esaminata. Jess non aveva quasi mai preso antibiotici in vita sua. Ma lei aveva 26 anni. Sembrava pensare che fosse tutto ok». Jessica ha lottato per essere presa sul serio, ricevendo quelle che i Brady descrivono come cure “frammentate”. La maggior parte degli appuntamenti sono stati condotti a distanza e Jessica ha accumulato una serie di dolori sempre più debilitanti.

Jessica ha avuto 20 appuntamenti dal medico di base e due visite al pronto soccorso in totale. Nessuno ha menzionato una volta solo la parola “cancro”. Un ultimo disperato tentativo di ottenere aiuto tramite una consulenza privata ha dato a Jessica la diagnosi che i suoi genitori avevano cominciato a temere. Quando un medico le disse che aveva un adenocarcinoma al quarto stadio (un cancro delle ghiandole) con una patologia primaria sconosciuta, era troppo tardi. Il cancro si era diffuso al fegato, ai polmoni, ai linfonodi e alla colonna vertebrale. «Le hanno detto che era terminale e che non c’era speranza, che non doveva sperare», racconta Andrea. Jessica è stata ricoverata immediatamente in ospedale; è morta tre settimane dopo, il 20 dicembre 2020. Durante quei mesi tortuosi e durissimi, Jessica ha svolto un lavoro straordinario difendendo se stessa. Eppure, il suo caso è comunque riuscito a sfuggire alla rete, vittima non solo del Covid ma di un sistema di assistenza sanitaria che ha fatto acqua. Solo tre degli appuntamenti dal medico di famiglia di Jessica sono stati condotti di persona. Naturalmente, durante la pandemia le consultazioni in presenza erano crollate. Eppure, anche adesso, quasi il 30% degli appuntamenti in Inghilterra vengono svolti a distanza.

I Brady ritengono che i medici non siano riusciti a mettere insieme un puzzle di sintomi. Poiché non rientrava in una categoria a rischio, il suo caso non è stato indagato. «Pensiamo che se Jess avesse avuto un'età, un background socioeconomico diverso e molte altre cose, sarebbe stato un campanello d'allarme», afferma Andrea. Il caso non è mai stato esaminato nel suo insieme e sono mancati i momenti chiave. I risultati dei test – che ha dovuto chiedere – avrebbero dovuto far suonare un campanello d’allarme. La coppia sta conducendo una campagna per far avere giustizia a Jess. Nel mezzo di un dolore inimmaginabile: i Brady si sono impegnati a sensibilizzare sulla diagnosi precoce. La famiglia ha ricevuto scuse verbali per i fallimenti che hanno portato alla diagnosi fatalmente tardiva di Jessica.