Arisa a Sanremo 2024, chi è la cantante? Età, il nuovo look, la svolta sexy, La notte, la carriera e la vita privata

Arisa torna a Sanremo ma non all'Ariston. La cantante è ospite oggi venerdì 9 febbraio in collegamento con Amadeus dal palco appositamente allestito a Piazza Colombo. Scopriamo qualcosa in più su la cantante de La notte.

Arisa chi è

Arisa, all'anagrafe Rosalba Pippa, è una cantante nata il 20 agosto 1982 (ha 41 anni ed è alta 1 metro e 61 centimetri) a Genova. Nonostante la sua città natale sia in terra ligure, Rosalba è cresciuta a Pignola, in provincia di Potenza. Cresciuta in una famiglia numerosa composta da padre, madre e due sorelle, l’amore per la musica l’ha accompagnata fin da piccola. A soli 4 anni, infatti, ha partecipato al suo primo concorso canoro, senza sapere che un giorno sarebbe diventata una delle ugole d’oro della musica italiana. Conseguito il diploma al Liceo Pedagogico ha svolto diversi lavori, tra cui quello della baby sitter. Ma un bel giorno la sua vita ha cominciato a prendere una nuova strada, dando il via a una carriera sensazionale.

I suoi Sanremo

Nel 2008, insieme a Simona Molinari, vince SanremoLab ed ottiene il diritto a gareggiare nel 59° Festival di Sanremo vincendo nella categoria Proposte. Il brano presentato, “Sincerità”, ancor prima della finale è in testa alla classifica iTunes. Segue l’omonimo album che raggiunge quinta posizione nella classifica. Nel 2010 torna sul palco di Sanremo nella sezione artisti dove si esibisce in “Malamorenò” che è anche il titolo del suo secondo album.

La tv

Arisa diventa anche giudice nel popolare talent show “X Factor” a fianco di Morgan, Elio e Simona Ventura e nello stesso anno si cimenta nel ruolo di Chiara in “Tutta colpa della musica” nel film di e con Ricky Tognazzi, Stefania Sandrelli, Marco Messeri, Elena Sofia Ricci e Debora Villa. La sua avventura col cinema continua recitando in “La peggior settimana della mia vita” con Fabio De Luigi, Cristina Capotondi, il film per il quale scrive un brano della colonna sonora. Nel 2015 nell’insolita veste di valletta torna a Sanremo al fianco di Emma Marrone e Carlo Conti. Nel 2021 Arisa avrebbe dovuto in realtà presentare a Sanremo il brano La vita splendida, scritto da Brunori Sas e Antonio Di Martino. La commissione non lo reputa all’altezza. Grave errore. Un anno dopo viene incisa e pubblicata da Tiziano Ferro, diventando un successo.

Senza arrendersi, Rosalba viene coinvolta nell’organizzazione dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Le viene in particolare fatto cantare l’inno Fino all’alba (che vince un testa a testa con Un po’ più in là, cantato da Malika Ayane). Protagonista come giurata ne Il cantante mascherato, negli ultimi anni Arisa si è dedicata molto alla televisione, senza comunque mettere da parte la sua carriera come cantante. Professoressa di Amici in due edizioni (l’ultima nel 2023), è stata promossa al ruolo di giudice anche per la nuova edizione di The Voice Kids e ha vinto la scorsa edizione di Ballando con le Stelle.

La vita privata

Arisa ha 41 anni. Nella sua vita privata, il musicista Giuseppe Anastasi è stato un punto fondamentale. Oltre ad essere il suo fidanzato storico, ha firmato anche molti dei suoi brani. Nel 2010 però la loro relazione si è interrotta, anche se il loro rapporto professionale è poi proseguito. Per due anni, dal 2014 al 2016, è stata fidanzata con Lorenzo Zambelli, il suo manager. La cantante ha trovato poi un nuovo compagno in Andrea Di Carlo, agente di tanti volti del mondo dello spettacolo, tra cui Can Yaman. Il manager le ha chiesto di sposarlo. Tuttavia dopo un periodo di alti e bassi, fatto di diversi tira e molla, la cantante è tornata single. Poi il flirt, dopo Ballando con le Stelle, con il ballerino Vito Coppola, ma pare anche questa storia sia naufragata.

La chirurgia estetica

Arisa negli anni è cambiata molto. Ha dichiarato lei stessa di essersi sottoposta più volte a piccoli interventi di chirurgia estetica per «piacere agli altri». «Ero alla ricerca di un modello di perfezione che mi stava mettendo in difficoltà. Passavo il tempo a guardarmi allo specchio. Ho iniziato a fare delle punturine, mi sono lasciata prendere. Vedevo un sacco di chirurghi che mi dicevano: è proprio sicura?» ha raccontato al Corriere della Sera. Ora però i fan trovano che la cantante stia esagerando e sotto ogni sua foto non mancano commenti di persone che le dicono che sta esagerando con il botox.

Il momento buio

In una sua intervista a Pierluigi Diaco a Ti sento ha dichiarato di avere pensato anche al suicidio: «Ho pensato di sottrarmi alla vita. Credo che un po’ tutti lo pensiamo. Però poi io sono una ragazza di fede. E lo sono anche in questa ottica. C’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che nel dopodomani (inteso il futuro) c’era un buco nero, che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo» ha detto.

Le dichiarazione sulla vita oltre la morte

Parlando poi di vita dopo la morte, la cantante sempre nell'intervista rilasciata a Diaco dichiara di credere nella possibilità di una seconda vita e di voler rinascere come ermafrodita. «Battiato - afferma Arisa - mi diceva sempre che quando noi uccidiamo il nostro corpo in realtà anche la nostra anima va via e non si unisce con le altre particelle per creare nuova vita, la reincarnazione e tutte queste cose. E io invece spero di vivere per sempre e quindi che la mia anima possa un giorno ricongiungersi ad altre particelle e possa dare vita a un essere umano migliore… magari un’ermafrodita». «Perché?», chiede Diaco. «Perché così sei tutto», risponde Arisa. «Fisicamente mi piacerebbe essere un’ermafrodita», aggiunge. «Una cosa è di testa e una cosa è fisicamente», conclude.

La notte

Arisa, non è solo X Factor o Amici. Arisa è anche Sanremo e molto molto di più. Per esempio: nel 2012 ha portato al successo la splendida canzone La Notte. Il brano, scritto dall’ex fidanzato Giuseppe Anastasi, con il quale ha collaborato anche in passato con la stesura di altri singoli famosi come Sincerità e Malamorenò, è stato prodotto da Mauro Pagani sotto l’etichetta discografica della Warner Music. Con La Notte Arisa ha partecipato alla sessantaduesima edizione del Festival di Sanremo, nel febbraio del 2012 è si è classificata seconda: la canzone è stata molto apprezzata dal grande pubblico e dalla critica, ricevendo tanti complimenti.

Cosa farà a Sanremo 2024

Non sarà tra i big, ma comunque ci sarà. “Sanremo 2024“, come per le precedenti edizioni, sarà dividerà su tre palchi: quello del Teatro Ariston ma anche quelli sponsorizzati della nave Costa Smeralda, anche quest’anno al largo di Sanremo, e di Piazza Colombo di Suzuki. Venerdì 9 tornerà a Sanremo Arisa, veterana dell'Ariston con sei partecipazioni, due vittorie (nel 2009 tra le Nuove Proposte con il brano Sincerità, nel 2014 tra i Big con Controvento) e il ruolo da co-conduttrice nel 2015 con Carlo Conti, insieme con Emma e Rocío Muñoz Morales.

Le foto hot e l'annuncio sui social

La ragazza che cantava Sincerità ora è una donna che non perde occasione per mostrare il proprio fisico, anche senza veli, con l'intento di lanciare messaggi di body positive. Le sue foto fanno impazzire gli utenti. Arisa appare nuda su Instagram sul suo profilo ufficiale (@arisamusic). L'artista in vista della fine dell'estate 2023, ad esempio, ha infiammato il web con degli scatti (a dir poco) audaci. La cantante senza veli nè filtri lancia un appello ai suoi follower. «Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. No perditempo». Inutile dire che il profilo ha ricevuto migliaia di like e... candidature.

Il nuovo look

Ogni suo hair look diventa tendenza.

Arisa è stata rasata, bionda, mora con capelli lunghi e cortei e ha indossato anche parrucche: ama stupire e ci riesce. Ora nelle ultime foto Instagram la troviamo con capelli neri cortissimi. Ci ha dato un taglio, probabilmente ha tolto le extencion,dopo il bob lungo e ha opato per uno scalato