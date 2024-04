Mertens a Napoli: il belga in visita a Castel Volturno

Piacevole sorpresa oggi al Konami Training Center per la gradita visita di Dries Mertens.

L'ex calciatore napoletano ha ritrovato i vecchi compagni di squadra insieme con il figlio Ciro, presente con lui all'allenamento.

Il primogenito di casa Mertens, nato proprio negli anni azzurri, ha indossato anche la maglia scudetto fa di quest'anno con tanto di «Ciro» sulle spalle e il numero 14, quello di papà Dries negli anni di Napoli.

Il belga, trasferitosi al Galatasaray nell'estate del 2022, è in città per qualche giorno approfittando di qualche ora di pausa dagli impegni con i turchi che hanno giocato in posticipo lunedì sera.