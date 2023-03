Castellammare: appartamento in fiamme, 90enne intossicata

Appartamento in fiamme, paura in centro a Castellammare. Nel pomeriggio un incendio si è propagato, probabilmente per un corto circuito, al terzo piano di un palazzo del Viale Europa. Il fumo grigio ha invaso tutti i piani a causa delle finestre delle scale chiuse.

Fortunatamente l'appartamento andato distrutto era vuoto, ma il fumo ha raggiunto gli altri piani, causando problemi ad un'anziana che vive all'ultimo piano. La donna, 90 anni, è rimasta intossicata ed è stata assistita dai paramedici giunti sul posto.

Altre due persone, madre e figlio, invece sono stati scortati all’uscita aiutati dai vigili urbani. La tromba delle scale era stata invasa dal fumo che ha causato ai residenti degli altri appartamenti preoccupati per il propagarsi dell’incendio. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e riportato l'edificio in sicurezza.