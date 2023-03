Quattro veicoli in fiamme, stamattina a Napoli.

Intorno alle 5 i carabinieri sono intervenuti in via Sant'Antonio Abate per l'incendio di un Kymco People intestato ad una 57enne incensurata del posto e di tre auto Fiat.

Anche le auto sono riconducibili a incensurati del posto.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco e indagini in corso per chiarire origine e matrice.