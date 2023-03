Chalet in fiamme sull'Altopiano del Laceno, famiglia salva in extremis

Sfiorato il dramma sull’Altopiano del Laceno a Bagnoli Irpino. Uno chalet è stato completamente distrutto da un incendio intorno alle 5 di questa mattina.

Una famiglia di quattro persone del Salernitano - padre, madre e due figli piccoli – ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo. Il rogo si è verificato in via delle Sorgenti Tronola. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme con non poche difficoltà. Sul posto due squadre dei caschi rossi, una del distaccamento di Montella e l’altra del comando provinciale.

E’ stato necessario anche il supporto di due autobotti. I caschi rossi hanno messo in sicurezza l’intera area. Per i quattro componenti della famiglia nessuna conseguenza, ma è stato notevole lo spavento.