Movida a Napoli, controlli a tappeto al Vomero: identificate 190 persone e controllati 45 veicoli

Nella giornata di ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della «movida», gli agenti dei commissariati Vomero, Vasto Arenaccia, San Paolo, della divisione anticrimine e i finanzieri della guardia di finanza, con l’ausilio di personale della polizia locale, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 190 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllato 45 veicoli e contestato 31 violazioni del codice della strada per mancata revisione periodica, per divieto di sosta e per aver parcheggiato su un attraversamento pedonale, con contestuale rimozione del veicolo.

Ancora, con l’ausilio di personale dell’Asl Na1, sono stati controllati 3 esercizi commerciali ai quali sono state imposte diverse prescrizioni per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, infine, sono state elevate sanzioni per 5.000 euro per violazione di normative HACCP (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare).