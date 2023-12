Rogo nel Casertano, chalet incendiato da alcuni petardi

A pochi giorni da capodanno, sono già numerosi i danni causati dai botti.

Nel casertano, infatti, precisamente a Santa Maria Capua Vetere, i vigili del fuoco di Caserta sono intervenuti nella notte per un incendio che ha interessato l'esterno di un chalet adibito a bar in via Roberto D'Angiò.

A provocare le fiamme, che hanno danneggiato il gazebo esterno, forse dei ragazzi che hanno fatto esplodere dei petardi dove erano presenti dei cartoni.

Sono stati i residenti ad allertare i vigili del fuoco, il cui intervento ha evitato che

il rogo si propagasse all'intera struttura.