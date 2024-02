Milan, Pioli alla vigilia dell'Atalanta: «Sfida difficile, in Europa League ce la giocheremo»

Sarà uno scontro diretto per la Champions quello tra Milan e Atalanta a San Siro, nella gara di domani sera. I rossoneri devono riscattare le sconfitte subite contro Monza (4-2, 18 febbraio) e Rennes (3-2, 22 febbraio): «Sarà difficile. Noi, l’Atalanta e l’Inter siamo le squadre che abbiamo fatto più punti. Affronteremo una squadra in forma. Quando mi avete fatto la domanda dovevamo ancora passare il turno. Ora ce la giochiamo anche noi come Atalanta, Liverpool e Bayer Leverkusen. Tutti vogliono vincere l’Europa League». Così Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match della 26a giornata.

Resta il problema dei tanti gol subiti: «Non è essere alti o bassi la differenza, è l’intensità con cui fa la pressione per sviluppare al meglio la fase difensiva». Il Diavolo dovrà stare attento a un grande ex, De Ketelaere, rinato alla Dea: «Gasperini sta facendo un lavoro incredibile, eccezionale, bisogna fargli i complimenti.

Ha avuto annate esaltanti e altre meno producenti. Ricordo i vostri sguardi su De Ketelaere, quando si diceva che aveva qualità e che Maldini e Massara non avessero preso un pacco o un bidone. In tanti in Italia hanno bisogno di un anno. Gasperini è stato bravo a trovargli una posizione più offensiva, poi ogni ambiente ha le sue aspettative e la sua storia». Infine, ancora sull’Atalanta: «Non è forte solo sulle ripartenza, ma ha tante soluzioni. Dovremo essere compatti, attenti e aggressivi. Dovremo cercare di fare male all’Atalanta perché abbiamo le caratteristiche per farlo».