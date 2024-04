Caserta per tre giorni punto di riferimento nazionale nella formazione dei giovani, nell’arte e nell’innovazione didattica. È stata una bella e sentita manifestazione, la cerimonia di apertura al PalaPiccolo di “Scuola Futura”, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) che si articolerà in giornate di formazione, dibattiti ed esperienze con la partecipazione di dirigenti scolastici, docenti e studenti, provenienti da tutta Italia. Le attività di formazione si terranno alla Reggia di Caserta, alla Biblioteca Vescovile e alla Scuola nazionale dell’Amministrazione. I laboratori sulla transizione digitale, Steam e sulle nuove tecnologie saranno curate dalle seguenti scuole polo: istituto superiore Pantaleo di Torre del Greco, istituto superiore Giordani di Caserta, Ite Tosi di Busto Arsizio e liceo Manzoni di Caserta.

Il Palazzetto dello Sport di viale Medaglie D’Oro stracolmo di studenti, docenti e dirigenti scolastici provenienti da ogni parte d’Italia. L’evento è iniziato con un bellissimo video dal titolo “La scuola in movimento e nei territori”. Poi è stata la volta dell'esibizione dei Bottari di Macerata Campania e suggestive scenografie con giochi di luce e musica. A presentare la manifestazione Lorenzo Micheli del Mim che ha sottolineato l’importanza dell’evento che rientra nell’ambito delle azioni di formazione sull’innovazione didattica e digitale inserite all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) Istruzione e in occasione della giornata mondiale dell’Arte. Tante le autorità presenti.

«L’ufficio scolastico regionale - ha dichiarato il direttore generale, Ettore Acerra nel suo intervento - partecipa con grande soddisfazione a questa bellissima manifestazione Scuola Futura a Caserta, organizzata dall’unità di missione del Mim per valorizzare attività, progetti, percorsi formativi e le tante risorse che vi sono nelle scuole casertane e della regione. Con il Pnrr le scuole campane hanno trovato risorse importanti, grazie alle quali si sono attivati percorsi formativi su una didattica innovativa e migliorare le competenze degli alunni. Il nostro obiettivo è valorizzare i ragazzi, la loro vivacità, la loro creatività e le loro competenze. Siamo vicini alle scuole e crediamo che questa iniziativa sia solo un primo step di un percorso veramente bello che porterà ad un grande miglioramento di tutta la scuola campana».

Presente anche il dirigente dell’ambito territoriale di Caserta Monica Matano, insieme al suo staff. «Con enorme entusiasmo - ha sottolineato il provveditore Monica Matano - la comunità scolastica casertana accoglie questa importante iniziativa, organizzata dal Mim, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale e l’ambito territoriale. Sono previste tantissime iniziative fino a lunedì, con laboratori di buone pratiche delle scuole della provincia di Caserta. L’edizione di Scuola Futura, inoltre, si svolgerà nella giornata nazionale del made in Italy ed internazionale dell’arte e vedrà proprio come tema principale della manifestazione l’arte, in tutte le sue declinazioni». Scuola Futura a Caserta vedrà impegnati in questi tre giorni 350 scuole, 850 docenti e 2.600 studenti in attività formative e didattica innovativa.

«L’arrivo di Scuola Futura a Caserta - dichiara il consigliere del ministro Valditara, il casertano Michele Zarrillo - è una grande occasione per mettere in risalto le eccellenze del nostro territorio. La Reggia ospiterà tanti laboratori di formazione per studenti e insegnanti provenienti da tutta Italia. Voglio ringraziare il Mim e il ministro Valditara per aver deciso di fare tappa a Caserta con una manifestazione di rilievo nazionale». Hanno partecipato alla manifestazione anche il parlamentare Gianpiero Zinzi; la direttrice della Reggia, Tiziana Maffei; il vice prefetto vicario, Biagio Del Prete; la direttrice generale dell’Unità di Missione per il Pnrr Istruzione, Simona Montesarchio; il vice sindaco di Caserta, Emiliano Casale e il direttore Agis e del PalaPiccolo, Luigi Perfetto. La cerimonia di chiusura ci sarà lunedì, alle ore 16, sempre al “PalaPiccolo” alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.