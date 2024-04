Accordo di partenariato tra l’istituto tecnico “Villaggio dei Ragazzi” e Laminazione sottile. Parte il partenariato sul percorso progettuale sperimentale, così come proposto ed approvato dal ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim), tra l’istituto tecnico “Villaggio dei Ragazzi” e Laminazione sottile. L’intesa è stata firmata da Giusto Nardi, coordinatore delle scuole del “Villaggio” e delegato per l’occasione da Antonio Caradonna, commissario straordinario dell’ente calatino, e da Luca Villa, manager gruppo Laminazione sottile, azienda d’eccellenza nel campo dei laminati in alluminio fondata nel 1923 da Massimo Moschino, che vanta un organico di circa 1300 dipendenti.

«L’obiettivo che ci poniamo con questa collaborazione è quello di accelerare il processo di formazione specialistica degli studenti attraverso un percorso formativo tecnico di settore che garantisca una buona sicurezza occupazionale» ha dichiarato il commissario Caradonna.

Sulla stessa lunghezza d’onda il coordinatore Nardi, secondo cui la partnership offrirà agli studenti dell’istituto tecnico del Villaggio la possibilità di accedere a ulteriori percorsi per le competenze trasversali necessari ad inserirsi rapidamente nel mercato del lavoro. «L’auspico - ha affermato Nardi - è che questo atto sia un punto di partenza per creare ulteriori sinergie tra il mondo produttivo e la nostra opera».