Castel Volturno primo Comune per lavoratori agricoli stranieri

Castel Volturno «si classifica al primo posto tra i comuni della provincia di Caserta per numero di stranieri - 4933 dal gennaio 2022 - che triplicano nei periodi di maggiore richiesta stagionale».

È quanto si legge dal primo rapporto sui lavoratori immigrati nell'agroalimentare “Made in Immigritaly. Terre, colture, culture”, commissionato dalla Fai-Cisl, presentato al Cnel e realizzato dal Centro Studi Confronti. Una presenza stabile che «non trova paragoni nelle altre località dell'area. È pertanto un fattore da non sottovalutare perchè si manifesta con nuove territorialità che si intersecano con condizioni di lavoro iniquo».

Castel Volturno è stata una delle città che già agi inizi degli anni Ottanta ha ospitato i primi gruppi di stranieri - per la maggior parte africani - giunti in zona per trovare un'occupazione anche se saltuaria nelle campagne del Casertano per la raccolta degli ortaggi.