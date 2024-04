Ispezione della Regione: promosso il Canile e Gattile di Caserta

Promosso a pieni voti il Canile e Gattile di Caserta. Nei giorni scorsi, infatti, c’è stata un’ispezione da parte della Regione Campania presso il rifugio municipale, che ha certificato l’ottimo livello delle attività svolte e il buono stato della struttura. La Regione ha rilevato che nel canile viene garantito il benessere degli animali, che risultano ben nutriti e in prevalenza ben socializzati. Attenzione particolare è stata rivolta al progetto promosso dall’associazione “Nati Liberi”, teso alla valutazione dell’indice di adottabilità attraverso l’educatore della stessa associazione.

Ad esprimere soddisfazione in merito all’esito del controllo è il consigliere comunale con delega al Canile e Gattile Municipale, Giovanni Comunale: «Il risultato dell’ispezione della Regione - ha spiegato - testimonia come la decisione del Comune di gestire in house il Canile e Gattile sia stata la scelta vincente.

In questo modo, infatti, viene reso possibile l’espletamento di un servizio che ha come unico obiettivo quello di garantire il benessere degli animali ospiti del canile».

Per qualsiasi informazione relativa alle adozioni di animali, è possibile consultare il sito internet ufficiale del Canile e Gattile della Città di Caserta, al seguente link: www.canilecaserta.it.