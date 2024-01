Marigliano, Latam vince la 10km di San Sebastiano

La 10 chilometri del santo patrono di Marigliano, organizzata dalla International Security Service, è stata vinta dall'atleta di Casa Abdellah Latam con il tempo di tutto rispetto di 29'48".Tra le donne affermazione di Francesca Palomba della Caivano Running.

La Gara Fidal, che si è svolta con il patrocinio del Comune di Marigliano guidato dal Sindaco Peppe Jossa, ha visto alla partenza oltre 900 atleti.

Sul secondo gradino del podio il compagno di squadra Raffaele Giovannelli che ferma il cronometro a 30’53” mentre Ismail Adim della Caivano Runners si piazza terzo con il risultato cronometrico di 31’41”.

Fra le donne secondo posto per la sorella di Francesca Palomba ( 37'49") Filomena(38'02") sempre della Caivano Runner mentre terza si piazza Maria Antonietta Fappiano con 39’36. Alla dieci chilometri di Comiziano invece, affermazione di Francesco di Puoti (Atletica Marcianise) in 33'29" mentre per le donne primo podio per Francesca Maniaci in 38'23" sempre della Atletica Marcianise