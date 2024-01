Firenze-Amatori Napoli, prima trasferta del 2024

Riscatto e ripartenza. La prima trasferta del nuovo anno consentirà a capitan Alessandro Quarto e compagni di rilanciarsi e mettere alle spalle una beffa maturata sulla linea del traguardo. E’ possibile rimediare ad un piccolo incidente già domani pomeriggio, quando allo stadio Mario Lodigiani (ore 14.30) andrà in scena l’11esima giornata di Serie A tra Unione Rugby Firenze e Amatori Napoli.

«Ci aspetta una partita impegnativa in Toscana contro una formazione coriacea. Si prospetta un incontro duro, proprio sullo stampo di quello disputato con Civitavecchia al Gls Villaggio del Rugby. Dobbiamo fare bene», dice alla vigilia Antonio Errichiello.

Brucia ancora il ko di misura della scorsa settimana (13-17). «E’ la prima trasferta del 2024 che ci apprestiamo ad affrontare con grande spirito, perché dopo la vittoria mancata nell’ultima partita abbiamo voglia di riscatto», assicura il giocatore classe 1997. «Pensiamo, crediamo e siamo convinti di meritare di più, di poter fare di più e di poter dare di più in campo. I risultati non ci rappresentano e non vogliamo essere rappresentati in questo modo», spiega convinto il numero 6 verdeblu.

«Abbiamo preparato il match con l’intento di mettere in difficoltà i nostri avversari, di pressarli in ogni zona del campo, senza risparmiare energie e senza indietreggiare mai», avverte la terza linea.

«Il tecnico Nicolas De Gregori si è complimentato con il gruppo per aver disputato una partita di cuore contro il Civitavecchia. Al contempo abbiamo analizzato le nostre scelte, che hanno portato alla sconfitta», riferisce Errichiello. «Dobbiamo continuare a lavorare e a dare di più. Dobbiamo prendere consapevolezza dei nostri mezzi. Non abbiamo nulla da invidiare alle squadre della Serie A, tralasciando Lazio e Prato. Le altre sono alla nostra portata: ce la siamo giocata con la Capitolina e con il Livorno.

Diamo filo da torcere a tutti, ma non riusciamo ancora a concretizzare i risultati. Dobbiamo provare a capitalizzare tutte le occasioni e cercare di portare il risultato a casa, che è ciò che conta», argomenta fiducioso il flanker.

«Contiamo di difendere la categoria e confido nella crescita del gruppo, inglobando altri ragazzi provenienti dalle giovanili. Nel nostro vivaio ci sono atleti promettenti, che hanno voglia di fare». Saranno assenti il georgiano Shota Peradze, Gianluca Aiello e Alessio Di Fusco. «Abbiamo fame di combattere per la maglia e per i tifosi, che costantemente ci seguono e in particolar modo per le nostre mamme speciali, che ci incoraggiano sempre a dovere», afferma il rugbista dell’Amatori Napoli. «Il gruppo sta bene. Sappiamo che dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Siamo una vera famiglia. Ci crediamo e siamo fiduciosi», conclude Antonio Errichiello (nella foto di Gianluca Madonna).