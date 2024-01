Dakar, muore Carles Falcòn: incidente fatale per il pilota spagnolo, l'annuncio del team

Una terribile notizia per il mondo dello sport. È morto Carles Falcon, motociclista spagnolo della Dakar vittima di un terribile incidente. La notizia è arrivata dal team TwinTrail Racing nella mattinata di lunedì 15 gennaio. Il pilota di Tarragona aveva 45 anni, ed è morto a causa dell'incidente di inizio gara, in occasione della seconda tappa della Dakar 2024.

Falcon era stato portato in Spagna in condizioni critiche da un aereo sanitario. Il pilota è rimasto in terapia intensiva in seguito a un edema celebrale, oltre a varie fratture alle costole, alla vertebra e a un polso. La caduta del motociclista aveva causato un duro impatto alla testa contro il suolo. Alla fine lo spagnolo non ce l'ha fatta e nella giornata di oggi è arrivato il triste annuncio della sua morte da parte del suo team:

«Questo lunedì, 15 gennaio, Carles ci ha lasciato.

Ingegnere informatico di formazione. Istruttore di moto e guida turistica in moto per passione. Ci sono molti che hanno imparato al suo fianco. Insegnava con pazienza, energia e allegria, faceva divertire tutti con la moto. Questo è ciò che ci ha lasciato e che porteremo sempre con noi, tutti noi che gli siamo stati vicini, familiari, amici, colleghi e sostenitori. Chiediamo alla famiglia e alla squadra che venga mantenuta la riservatezza sugli eventi di addio che avranno luogo nei prossimi giorni. Grazie per la comprensione».