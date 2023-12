Rohan Dennis arrestato per aver ucciso la moglie Melissa Hoskins: l'avrebbe investita volontariamente. Ciclismo sotto choc

Un caso di femminicidio che scuote il mondo del ciclismo e quello dello sport in generale. Rohan Dennis, due volte campione del mondo a cronometro nel 2018 e nel 2019, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso sua moglie, Melissa Hoskins, anch’ella ex ciclista. I fatti sono avvenuti in Australia la sera del 30 dicembre: secondo le prime ricostruzioni, la Hoskins era al volante di un’auto quando è stata urtata da un grosso pickup alla guida del quale vi era proprio suo marito. Trasportata d’emergenza in ospedale, la trentunenne è morta a causa delle gravi ferite subite dopo l’impatto.

L’incidente è avvenuto a pochi chilometri da Adelaide, a poca distanza dalla casa dove vivevano i due coniugi con i loro due figli.

Attualmente, Rohan Dennis è in stato di arresto con l’accusa di omicidio.

Chi è Rohan Dennis

L’australiano aveva annunciato il proprio ritiro dalla scena agonistica lo scorso febbraio, dichiarando pubblicamente che il 2023 sarebbe stata la sua ultima stagione da professionista. Vincitore di due maglie iridate a cronometro, due tappe alla Vuelta a Espana e una tappa al Tour de France, dove ha indossato per un giorno la maglia gialla nel 2015, Dennis aveva ringraziato sua moglie nel post sui social in cui annunciava il suo ritiro: «Grazie Melissa per avermi supportato durante tutta la mia carriera professionistica, il tutto mentre crescevo due dei migliori figli che potessi mai desiderare. Ciclismo, mi hai dato molto e te ne sarò per sempre grato».

L’ultima grande corsa a tappe alla quale Dennis aveva preso parte è stato il Giro d’Italia, dove ha potuto correre al fianco del proprio capitano, il vincitore della maglia rosa Primoz Roglic. Attualmente, Dennis è in carcere e dovrà attendere marzo per l’inizio del processo che lo vedrà coinvolto come unico imputato per l’assassinio di sua moglie.