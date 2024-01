QuantWare all'assalto della corazzata Macerata

Dopo l’avvincente sfida della scorsa settimana contro la Smart system Fano, persa solo all’ultimo respiro nel tie break, per la QuantWare Napoli è ora di affrontare la prima della classe, la Banca Macerata, fin qui rullo compressore del girone Blu della serie A3 Credem di volley maschile. Zornetta e compagni hanno lasciato le briciole fin qui alle altre squadre, Napoli, però, è tra le poche squadre fin qui ad aver preso punti sul campo dei marchigiani nel girone di andata, sfiorando anche la vittoria.



Come per tutte le gare in questo campionato molto equilibrato, sarà questione di motivazioni e intensità, la Quantware, ancora una volta, al PalaSiani, ha dimostrato di essere all’altezza di tutte le avversarie. La squadra di mister Calabrese, sospinta dal proprio pubblico proverà a impensierire la Banca Macerata guidata dal tecnico Maurizio Castellano, il tecnico ex giocatore originario della penisola sorrentina che sta orchestrando al meglio i marchigiani.

«La squadra sta lavorando bene e trovando nuovi equilibri con l’innesto di Frankowski- le parole del Team Manager Pier Paolo Aulicino- speriamo che il calore del pubblico, che fin qui non ha fatto mai mancare il suo supporto, permetta alla squadra di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di fare punti in questo turno molto complicato, contro una squadra di grande qualità».

«Stiamo assistendo ad un campionato di altissimo livello - ha fatto eco Francesco Pagliuca, assistente di mister Calabrese- fare punti contro Macerata sarà possibile se ognuno di noi darà in campo qualcosa in più, tuttavia abbiamo dimostrato di essere in grado di giocare una pallavolo di qualità contro tutti gli avversari, le motivazioni non mancheranno, si tratta di una partita, che dal punto di vista emotivo si prepara da sola».



L’appuntamento è per domani al Palasiani alle 18.30, con diretta sul canale youtube della lega e differita lunedì sera sul canale 87 Napoflix del digitale terrestre.