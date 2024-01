Panathlon Campania: Francesco Schillirò governatore

Si è svolta presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno l’assemblea dell’Area 11 Campania del Panathlon International per l’elezione del governatore per il quadriennio 2024-2028. All’unanimità è stato rieletto governatore il professore Francesco Schillirò, medico radiologo già docente universitario e responsabile del Servizio di Radioprotezione medica dell’Universitá della Campania Luigi Vanvitelli.

Presidente per tre mandati del Panathlon Club Napoli, di cui attualmente è presidente onorario, è il governatore uscente dell’Area 11. Durante il suo mandato l’Area Campania si è arricchita di due nuovi Club, Neapolis e Caudium. Schillirò ha comunicato la squadra che lo affiancherà, costituita da Guido Milanese e Paolo Santulli come vicegovernatori, Alfonso Pepe nel ruolo di segretario, Lucia Scrima come tesoriera ed Enzo Todaro, governatore emerito e presidente dei giornalisti salernitani.