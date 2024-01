Gli atleti e le diverse lingue: incontro all'Orientale con i cestisti della Gevi Napoli

Mercoledì 10 alle 16 nell’aula magna del rettorato dell’Università Orientale in via Chiatamone 62 si terrà un incontro sul modo di comunicare tra giocatori di nazionalità diversa appartenenti alla stessa squadra.

Ospiti d’eccezione il presidente della Gevi Napoli Basket Federico Grassi, il coach serbo Igor Milicic e il play americano Jacob Pullen. Con loro anche Michela di Marco, ceo assistant, e Danilo Rosario Di Paolo, social media manager. Introduranno il rettore Roberto Tottoli e il delegato d'ateneo allo sport Marco Ottaiano, coordinati da Giuseppe Balirano, presidente del centro linguistico dell'ateneo. Il servizio di interpretariato sarà svolto dai dottorandi del dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati.

La discussione si incentrerà sulla comunicazione all'interno della società al netto delle differenze linguistiche tra atleti di varie nazionalità.

L'inglese del basket è una lingua veicolare ricca di neologismi che attinge da vari registri e l'incontro aiuterà a comprendere come una lingua come l'inglese riesca ad adattarsi e a forgiarsi in determinati contesti aziendali. Si parlerà anche della splendida stagione della Gevi Napoli Basket, qualificata per le Final Eight di Coppa Italia.