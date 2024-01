Amatori Napoli-Civitavecchia 13-17, si consuma la beffa nel finale

Una sconfitta di misura. Inizia con un ko immeritato il 2024 ovale per i ragazzi di Nicolas De Gregori. Quando tutto lasciava presagire un esito diverso, ecco il colpo di coda dei biancorossi, corsari al Gls Villaggio del Rugby. Termina 13-17 la decima giornata di Serie A tra Amatori Napoli e Civitavecchia. Capitan Alessandro Quarto e compagni devono digerire uno stop amaro, che sa davvero di beffa.

Primo tempo di contenimento da parte dei padroni di casa. Si crea una bella voragine, non c'è l’estremo in chiusura. Inevitabile la meta del numero 14, Mattia Augusto Levantaci, su assist del 15, Jason Alegiani (0-5). La risposta dei verdeblu non si fa attendere. Arriva la meta di Antonio Carerei e la trasformazione di Vincenzo Gargano (7-5). I napoletani chiudono bene i varchi e provano a forzare la mano sul finire del periodo.

Nella ripresa da 30 metri ci pensa Gargano e avversari doppiati nel punteggio (10-5). Segue un’altra conclusione di Gargano dalla distanza, che però non viene trasformata, perché finisce di poco fuori dai pali. Cambia la prima linea. Il tecnico argentino concede minutaggio ai suoi. Buona prestazione quella di Antonio Errichiello. Il mediano di apertura allunga il divario: Gargano firma il 13-5. Esordio in prima squadra di Riccardo Esposito, atleta dell’under 18. Si fa subito sotto Civitavecchia, portandosi a -1: meta di Augusto Maicon Auriemma, trasforma Francisco Susperregui (13-12).

Entrano Raffaele D'Orazio junior e Marco Aiello, escono Marcellino Panella e Roberto Tenga. Carica i suoi Nicolas De Gregori, che sale anche sulla scaletta della torretta nell’ex Base Nato di Bagnoli. Quasi allo scadere il sorpasso del Civitavecchia e si materializza la beffa nel finale:13-17 definitivo. Esultano i biancorossi, delusione evidente per i verdeblu. Pesa l’assenza del georgiano Shota Peradze.

Gls player of the mach Leonel Moreno. «E’ stata una sfida difficile con l’Amatori, squadra ben organizzata».

Gli ospiti incassano quattro punti.

«E’ stata una gara molto combattuta. Volevamo vincere. Ci abbiamo provato fino in fondo. Abbiamo dato tutti il 100% in campo. Continueremo a lavorare su questa strada», dichiara Francesco Borsa. «E’ subentrata un po’ di stanchezza. Ci voleva maggiore lucidità nei momenti cruciali dell’incontro. Stiamo migliorando e mettiamo in cascina un punto fondamentale», conclude il numero 14 (nelle foto di Luigi Petrucci).