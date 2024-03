È stato ritrovato dai vigili del fuoco, su segnalazione dei carabinieri, un uomo uscito stamattina di casa per andare a cercare asparagi. Le ricerche si sono concentrate ad Aquara, sulle montagne.

La squadra del distaccamento di Agropoli si è immediatamente portata sul posto e in breve è riuscita a rintracciare il malcapitato caduto in un canale. Col supporto di una barella l'uomo è stato portato in salvo e affidato alle cure del 118 presente sul posto.