Tragedia in Colombia: frana una montagna almeno 34 i morti

Una frana ha provocato almeno 34 morti in Colombia. L'incidente si è verificato su una trafficata strada intercomunale nell'ovest del Paese, dove le frane dovute alle piogge avevano già causato disagi, come riporta El Clarìn. Decine di persone che si riparavano dalla pioggia, così come una fila di auto in attesa di proseguire il viaggio, sono rimaste sepolte nel fango.

Il crollo della montagna è avvenuto in una zona montuosa lungo la strada che collega Quibdó, capoluogo del dipartimento di Chocó, con Medellín, dipartimento di Antioquia.

L'Unità nazionale di gestione dei rischi ha inizialmente riferito in un comunicato che 18 persone sono decedute e che almeno 35 persone sono state trasferite negli ospedali vicini.

Il totale delle vittime è poi radapidamente aumentato, fino a arrivare a 34 vittime. Ciò è stato segnalato al governo Chocó, dove è stato istituito un posto di comando unificato per coordinare le azioni per affrontare l'emergenza. La Procura ha confermato il numero delle vittime.

Nel bel mezzo del diluvio, «molte persone erano scese dai veicoli e si erano riparate in una casa vicino al comune di Carmen de Atrato, dove la gente del posto distribuiva cibo. Ma sfortunatamente è arrivata una frana e li ha sepolti», ha raccontato all'AFP un funzionario del governo di Chocó.

Secondo le autorità sono diverse le frane che rendono difficile il lavoro dei soccorritori e dei vigili del fuoco che arrivano nella zona.

Sebbene la Colombia stia attraversando una stagione di siccità, l’Istituto statale di idrologia, meteorologia e studi ambientali (IDEAM) ha segnalato forti piogge in alcuni dipartimenti del Pacifico e dell’Amazzonia.