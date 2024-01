Mar Rosso, Cina ed Egitto chiedono il cessate il fuoco a Gaza: «Garantire la sicurezza di navigazione»

Cento giorni di guerra tra Hamas e Israele a Gaza. Cominciato con il massacro nei kibbutz del 7 ottobre, il conflitto non ha al momento in vista alcuna tregua possibile. Benyamin Netanyahu è chiaro: «Nessuno ci fermerà, nemmeno L'Aja o l'asse del male» e Israele non scenderà a «compromessi» (come un cessate il fuoco) se non con la «vittoria totale» nella battaglia contro Hamas.

L'esercito israeliano (Idf) ha «eliminato una cellula terroristica» di 4 uomini che dal Libano si era infiltrata nel territorio dello Stato ebraico all'altezza di Har Dov. Lo ha reso noto il portavoce militare spiegando che i soldati hanno affrontato i 4 e risposto al loro fuoco.