Ancora un'altra rissa tra giovani in città nel fine settimana. Teatro della zuffa questa volta è stata una traversa di via De Concilij. Ad affrontarsi sono stati due gruppi di ragazzi di età compresa tra i 18 e 20 anni. Se le sono date di santa ragione in via Montuori.

Ad avere la peggio un 18enne del Salernitano che è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Moscati per un trauma cranico. Ci sarebbe una ragazza contesa alla base della violenta lite. Sul grave episodio - accaduto domenica sera intorno alle 22 - indaga la Squadra Mobile. Almeno sette i protagonisti della rissa che sono stati identificati dagli agenti. Ieri mattina presso gli uffici della Questura sono stati ascoltati alcuni giovani. Si cerca di ricostruire quanto accaduto.

Al momento non sono stati adottati provvedimenti. Non si escludono sviluppi nelle prossime ore. Al vaglio della polizia le immagini della videosorveglianza pubblica degli impianti della zona. A distanza di una settimana, dunque, si è registrato un nuovo episodio violento in città. E sempre nella stessa zona che rappresenta uno dei luoghi della movida maggiormente frequentati da giovanissimi e minorenni. Lo scorso fine settimana i protagonisti della zuffa sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo della pattuglia dei carabinieri. Questa volta, la situazione è stata ancora più grave perché è rimasto ferito un ragazzo.

Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia a scontrarsi, dunque, sarebbero stati due gruppi di giovani. Quattro da una parte e tre dall'altra. Sono volati calci e pugni, sferrati con inaudita violenza. Un 18enne del Salernitano è quindi rimasto ferito. È stato colpito con forza a uno zigomo che lo ha scaraventato a terra. Diverse le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine da parte di residenti e di altri giovani presenti al momento della lite furibonda. Nel giro di una manciata di minuti è intervenuta sul posto la Volante della polizia. Gli agenti stavano effettuando dei controlli in città. Quando sono intervenuti i poliziotti, il giovane era a terra ferito nella traversa di via De Concilij. È stato necessario l'intervento di un'ambulanza. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al 18enne.

Successivamente la decisione di trasportarlo in ospedale. Ha ricevuto un colpo al volto e un altro alla testa tanto da provocargli un trauma cranico. Attualmente è ricoverato presso la città ospedaliera. È stato sottoposto a diversi accertamenti diagnostici anche per escludere eventuali lesioni agli organi interni.

Proseguono, intanto, le indagini della polizia. Gli agenti della Squadra Mobile hanno, dunque, identificato almeno sette persone. Si tratta di giovani, tutti maggiorenni tra i 18 e i 20 anni. I poliziotti stanno ascoltando anche altri giovani presenti al momento in cui si è verificato il fatto. Potrebbero salire, quindi, il numero dei ragazzi coinvolti nella rissa. Le telecamere di videosorveglianza che puntano sulla zona potrebbero fornire un contributo notevole per cercare di ricostruire i fatti. La scintilla pare dunque sia scoppiata a causa di una ragazza contesa. Di qui, prima la discussione, poi gli spintoni. E dalle parole si è subito passati ai fatti. Si sono sferrati a vicenda calci e pugni senza esclusione di colpi.

Torna la preoccupazione in città per la movida violenta. Le indagini sono ancora in corso per identificare i protagonisti della rissa tra giovanissimi di dieci giorni fa. Ora si lavora per capire cosa sia accaduto lo scorso fine settimana. Per l'episodio dell'altro ieri, la polizia sta cercando di chiarire la vicenda. Nelle prossime ore potranno esserci degli sviluppi. Al momento sarebbero stati identificati almeno sette giovani che abbiano partecipato alla rissa.