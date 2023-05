Movida e controlli, vertice in prefettura tra le forze dell'ordine

Questa mattina in prefettura si è tenuto un vertice di coordinamento tra le forze dell'ordine per fare il bilancio delle attività di controllo effettuate nel weekend nel centro storico di Benevento.

L'attenzione del tavolo, presieduto dal prefetto Carlo Torlontano, si è concentrata particolarmente sull'aggressione di cui sono state vittime quattro cinesi nella notte di sabato in piazza Piano di Corte e sull'attività investigativa che ha portato alla denuncia di due giovani della città, di 24 e 21 anni e sulla quale il numero uno di Palazzo del governo ha espresso compiacimento.

Così come per l'operazione effettuata dai carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita che lunedì hanno recuperato, a Guardia Sanframondi, un escavatore rubato la settimana prima ad un'impresa impegnata in lavori pubblici a Cautano.

Il mezzo è stato ritrovato in un garage attiguo all'abitazione di un 70enne del posto che è stato denunciato per ricettazione.

Hanno preso parte alla riunione, il questore, Edgardo Giobbi, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, Enrico Calandro ed il comandante provinciale della guardia di finanza, Eugenio Bua.