Napoli, spaccia eroina dai domiciliari: arrestato a Scampia

Nella mattinata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Annamaria Ortese hanno notato una persona all’esterno di uno stabile che, dopo aver ricevuto una banconota, ha consegnato qualcosa ad un soggetto che si è allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto dopo un tentativo di fuga all’interno dell’edificio trovandolo in possesso di 6 involucri di eroina del peso di circa 1,5 grammi e 310 euro.

Per tali motivi, un 51enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed evasione dagli arresti domiciliari essendo lo stesso sottoposto a tale misura per lo stesso reato.