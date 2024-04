Napoli, sequestri e denunce tra Secondigliano e via Santa Teresa degli Scalzi

Nei quartieri di Secondigliano e Stella San Carlo, a Napoli, gli agenti della unità operativa Secondigliano, tra Via Dante e Via Cassano, durante i controlli effettuati ad esercizi commerciali hanno elevato 16 verbali per occupazione illecita di suolo pubblico, mentre tre esercizi sono stati verbalizzati in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Durante le operazioni sono stati svolti anche controlli alla circolazione stradale. Sono stati elevati numerosi verbali per infrazioni al codice della strada e 4 veicoli sono stati sottoposti a sequestro per la mancata copertura assicurativa.

Gli agenti della unità operativa Stella in via Santa Teresa degli Scalzi hanno elevato 3 verbali per occupazione illecita di suolo pubblico, altre tre per aver esposto alimenti agli agenti atmosferici. Gli alimenti esposti sono stati posti sotto sequestro con relativa distruzione della merce (frutta e verdura).