Napoli, ruba portafogli e aggredisce gli agenti: arrestato

Nella nottata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ponte di Casanova hanno notato una lite tra due persone.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per dividere i due soggetti ma uno di essi, alla loro vista, ha colpito con calci e pugni gli operatori fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di un portafogli.

L’altro uomo invece ha raccontato agli agenti che, poco prima, era stato avvicinato dal prevenuto che, dopo averlo aggredito, gli aveva asportato il portafogli.

Pertanto, un 27enne canadese con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.