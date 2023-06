Caso di tubercolosi nell'Ipm di Airola, detenuto trasferito a Napoli

«Un detenuto è risultato positivo alla tubercolosi ed è stato immediatamente trasferito nel reparto di malattie infettive di un noto Ospedale di Napoli». A renderlo noto è Sabatino De Rosa, vicecoordinatore regionale per il settore minorile del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

«Altro che allarmismo senza prove come qualcuno ha tentato di fare dopo avere avuto notizie delle nostre preoccupazioni, il detenuto marocchino, arrivato nel carcere minorile di Airola e proveniente dalla casa circondariale di San Vittore a Milano aveva ed ha la tubercolosi. Avevamo dato voce - ha spiegato De Rosa -alla grande preoccupazione, non solo del personale di Polizia Penitenziaria ma di tutti i vari operatori del carcere minorile, per possibili contagi»

Per il Sappe «è indispensabile predisporre ogni utile intervento a tutela dei poliziotti e degli altri operatori penitenziari” e il segretario generale del sindacato, Donato Capece, ha dichiarato: «E' ora che il Ministero della Giustizia predispongano tutti gli adeguati interventi a tutela delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio nella prima linea delle Sezioni detentive e di tutti gli operatori che sono stati a contatto con l’uomo ristretto ad Airola».