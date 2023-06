Droga, denunce e sequestri in diversi centri sanniti

Decine di dosi di droga sequestrate, tre uomini denunciati e 14 persone segnalate. E’ il bilancio della vasta operazione di controllo effettuata ieri sera sul territorio sannita dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio e dal personale del Nucleo Cinofili di Sarno, su disposizione del Comando Provinciale di Benevento.

L'attività - finalizzata principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio, spaccio e detenzione di sostanza stupefacente e controllo della circolazione stradale - ha interessato il centro cittadino ma anche le periferie dei comuni di Montesarchio, Airola, Ceppaloni, Arpaia, Cautano, Vitulano e Dugenta.

Le persone denunciate sono un 43enne della provincia di Campobasso trovato in possesso di droga (eroina e metadone), un 50enne di Tocco Caudio trovato in possesso di un’autovettura oggetto di appropriazione indebita e un marocchino per violazione alle leggi sull’immigrazione. A Montesarchio in piazza La Garde sono state sequestrate decine di dosi di hashish e marijuana che non sono sfuggite alle unità cinofile.

Mentre, sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti una giovane donna e 12 uomini. Inoltre, a Vitulano è stato segnalato alla Questura di Benevento un 44enne di Caivano con numerosi precedenti penali, con proposta per il rimpatrio con irrogazione del foglio di via obbligatorio, in quanto sorpreso a girovagare nel centro vitulanese senza giustificato motivo.

L'attività delle forze dell'ordine ha visto impiegati 12 equipaggi automontati composti da 24 militari dipendenti dalla Compagnia che ha consentito di controllare 130 persone ed effettuare 16 perquisizioni e 12 contravvenzioni al Codice della Strada.