L'ex sindaco di Sant'Agata dei Goti si difende: «Mai minacciato la segretaria comunale»

«Avevo con la segretaria comunale ottimi rapporti familiari e professionali e non l’ho mai minacciata». Così l’ex sindaco di Sant’Agata dei Goti Carmine Valentino 51 anni, ieri mattina davanti al Gup Maria Di Carlo dove è comparso per rispondere di una richiesta di rinvio a giudizio per tentata concussione, turbativa di gara, e rivelazione di notizie coperte da segreto. Dopo aver ascoltato l'ex primo cittadino di Sant’Agata il Gup ha rinviato la decisione ad un'udienza del 14 settembre. Secondo l’accusa, i tre reati sarebbero stati commessi nel 2017.