Clan Fezza-De Vivo, arrivano le prime condanne per nove delle persone coinvolte nella maxi inchiesta della Dda Antimafia, sul gruppo criminale di Pagani. Ieri mattina la sentenza emessa dal gup del Tribunale di Salerno, al termine dei riti abbreviati, con la quale è stata riconosciuta l’associazione mafiosa e dunque l’esistenza sia di un clan riconducibile ai Fezza-De Vivo di Pagani che a quello di Rosario Giugliano, “o’ minorenne”, l’ex sicario della Nuova Famiglia.

Queste le pronunce del gup: 19 anni e 10 mesi per; 5 anni e 6 mesi per; 3 anni e 10 mesi per; 9 anni e 8 mesi per; 6 anni e 8 mesi peri; 6 anni e 6 mesi per; 10 anni e 2 mesi per; 5 mesi per(collaboratore di giustizia). Infine, il tribunale ha condannato a 9 anni e 8 mesi, il boss diventato collaboratore di giustizia. Assolto, infine, dalle accuse. Serviranno 90 giorni per ledel giudice, al fine di comprendere nel dettaglio il perché hanno retto determinate accuse, rispetto ad altre, con alcune delle aggravanti escluse per una serie di reati. La posizione di, ritenuto tra idel clan, ultimo latitante arrestato dopo ildi dicembre 2022, sarà definita il prossimo gennaio. Anche per lui c’è la richiesta di abbreviato. Sullo sfondo c’è l’indagine della, condotta dal sostituto procuratore. Dal lavoro congiunto di Squadra Mobile, Carabinieri e Guardia di Finanza, fu ricostruita la genesi di un. Con l’esistenza di unben strutturato, le cui attività criminali si sarebbero sviluppate grazie alla “federazione” con un altro gruppo, quello di Poggiomarino, con a capo Rosario Giugliano “o’ minorenne”, inquadrato quale consigliere delle famiglie paganesi. La scorsa estate Giugliano ha scelto di collaborare con la giustizia, chiarendo ancor meglio i ruoli del gruppo camorristico dell’Agro, delineando ruoli e interessi. I suoi, in gran parte ancora coperti da omissis, danno conferma di unadell’Antimafia sull’intero. A capo del clan, con base logistica nel centro storico della città di Pagani, vi sarebbero stati, le cui posizioni sono al vaglio del collegio di. Loro, così come il resto degli imputati, hanno infatti scelto il rito ordinario.

Tra le accuse al vaglio del gup e del tribunale di Nocera Inferiore, a seconda dei ruoli, ci sono estorsione, possesso di armi, tangenti imposte a tutti i capi pusher, intestazioni fittizie, tentato omicidio, autoriciclaggio, favoreggiamento e detenzione di droga. Dopo aver «estromesso» la famiglia D’Auria Petrosino - come evidenziato dall’inchiesta - il nuovo clan avrebbe cambiato strategia, in primis, sul traffico di stupefacenti, imponendo un’estorsione mensile ai capi piazza, liberi di comprare la droga dovunque volessero. Chi non pagava veniva pestato senza altre possibilità. Accusa, quest’ultima, al vaglio del tribunale di Nocera. Inoltre, il gruppo avrebbe occultato e reinvestito i proventi dei traffici illeciti - in Spagna ad esempio - che provenivano anche dalle estorsioni ad attività commerciali. L’indagine raccontò anche di infiltrazioni nella pubblica amministrazione, come la possibilità di gestire il servizio di sanificazione in epoca Covid, costata il pestaggio ad un imprenditore “concorrente”.

Gli interessi del “sistema paganese” erano in parte, legati, anche al gruppo criminale di Giugliano, a sua volta interessato ad espandersi nella zona industriale di Nocera Inferiore e in altri comuni, come Angri, dove il clan fallì l’agguato contro l’imprenditore Domenico Chiavazzo, intimidito per il pagamento di una tangente di 200mila euro. I fatti vanno dal 2019 al 2021.