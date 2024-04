Lunedì dell’Angelo con sole e temperature elevate e migliaia di vacanzieri si sono riversati sulle spiagge e nelle pinete del litorale casertano. Complici le favorevoli condizioni meteorologiche, nonostante il cielo in alcuni momenti leggermente velato, tantissime persone hanno scelto Mondragone e Baia Domizia per la tradizionale gita fuoriporta del giorno successivo alla Pasqua. Ma nel pomeriggio il vento dal mare e qualche goccia di pioggia hanno costretto alla ritirata anticipata. Traffico intenso e lunghe code registrati lungo la Domiziana sia nella mattinata, con tempi di percorrenza fino a oltre trenta minuti per superare il tratto urbano di Mondragone, sia nella tarda serata, in concomitanza con il rientro. Il movimento è stato comunque intenso per tutta la giornata come confermano i titolari delle strutture commerciali, soprattutto bar, pasticcerie e negozi di generi alimentari, presenti lungo la Domiziana e tutti regolarmente aperti nonostante il giorno festivo.

Gli ultimi tre semafori ancora attivi lungo il tratto urbano dell’arteria sono stati lasciati lampeggianti, per facilitare il deflusso delle auto in transito. Intensi i controlli delle forze dell’ordine, con carabinieri e polizia impegnati ad assicurare la sicurezza della circolazione: non si sono registrati incidenti di rilievo. Solo nel centro urbano di Mondragone forti rallentamenti e intasamenti nella zona tra via Starza, via Cementare e via Appia Antica, percorso utilizzato come alternativa alla Domiziana da molti vacanzieri diretti verso Baia Domizia, spiagge del Sud pontino e lungomare. La mancanza dei controlli da parte degli agenti di polizia locale e l’indisciplina degli automobilisti hanno aumentato la confusione.

Numerosi gli stabilimenti balneari aperti a Mondragone: quasi tutti offrivano servizio di ristorazione con pranzi completi a menù fisso a base di pesce a partire dai 40 euro. Ristoranti e agriturismi affollati ma in tantissimi hanno optato anche per un pic-nic sulla spiaggia. «Stiamo iniziando una nuova stagione con premesse confortanti» dicono gli operatori, soddisfatti per l’andamento della giornata. A Baia Domizia il lungo ponte pasquale è stata l’occasione per il ritorno di proprietari di seconde case e numerosi turisti da diverse località italiane e dal Nord Europa. La località vacanziera ha iniziato a popolarsi già venerdì, con ristoranti aperti e affollati. Operativi molti stabilimenti balneari e ieri si sono uniti numerosi gitanti che hanno preso d’assalto spiagge, ristoranti e pinete. Molto affollato il parco della natura, realizzato nei mesi scorsi con un finanziamento della Provincia di Caserta. «È stato molto apprezzato dai turisti. La Pasqua in termini di presenza è stata molto soddisfacente e ci sono le premesse per un’estate di successo» ha detto il vicesindaco e consigliere provinciale Giovanni Iovino.

Cellole e Baia Domizia Sud intanto diventeranno un set cinematografico. La zona è stata scelta come location per le riprese del film “L’algoritmo della felicità”, diretto da Brando Improta. Dureranno due settimane, dal 14 al 27 maggio. Il film uscire nelle sale nel 2025. «Un’occasione unica per promuovere ulteriormente la nostra terra» ha affermato il sindaco di Cellole Guido Di Leone nell’annunciare l’accordo.